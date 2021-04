Demonstranten gegen Corona-Auflagen haben in Schmalkalden drei Polizisten angegriffen und verletzt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Suhl hatte sich am Montagabend zunächst ein Mann gegen eine Kontrolle gewehrt und die Umstehenden aufgefordert, das Geschehen zu filmen. Ein weiterer Mann mischte sich daraufhin ein, ging erst verbal gegen die Beamten vor und schlug dann unvermittelt einem Polizisten mit der Faust gegen den Hals. Weitere Beamte eilten zu Hilfe.

Bei der Auseinandersetzung zwischen Polizei und Demonstranten in Schmalkalden haben viele Menschen Videos gemacht, die nun in den Sozialen Netzwerken verbreitet werden. Bildrechte: MDR/privat

Mehrere Videos, die den Vorfall zeigen sollen, werden derzeit in den Sozialen Netzwerken verbreitet. So kursiert beim Kurznachrichtendienst Twitter ein Video, das drei Polizisten zeigt, die von einer schimpfenden Menschenmenge umzingelt werden. Die Beamten haben einen der Demonstranten festnehmen wollen. Die Demonstranten beschimpfen die Polizisten unter anderem als "Merkel-Faschisten" und greifen sie schließlich an. Die aufgebrachte Menge schreit immer wieder: "Faschismus" und "Kaminski verrecke". Gemeint ist damit Schmalkaldens Bürgermeister Thomas Kaminski. Ein Polizist geht bei dem Angriff zu Boden, steht kurz darauf wieder auf.

Die Linken-Fraktion im Thüringer Landtag hat den Angriff von Demonstranten auf Polizisten in Schmalkalden scharf verurteilt. Abgeordnete Katharina König-Preuss sagte, die Hemmschwelle der Coronaleugner sinke weiter. Die Coronaleugner agieren nach Ansicht von König-Preuss skrupellos. Kritik an einzelnen Corona-Maßnahmen seien in einer Demokratie völlig legitim. Man könne diese aber auch artikulieren, ohne andere Menschen zu gefährden, so die Linken-Abgeordnete.