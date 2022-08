In der Debatte um die Zukunft des Hotels "Sächsischer Hof" in Meiningen zeichnet sich ein Ergebnis ab. Die Stadt Meiningen hat einen Pachtvertrag für das seit über zwei Jahren geschlossene Hotel aufgesetzt. Laut Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) wurde der Vertragsentwurf dem Eigentümer vor einigen Tagen übergeben.

Die Schließung "auf unbestimmte Zeit", wie es auf der Internetseite heißt, dauert schon seit dem Corona-Lockdown im März 2020 an. Die Gründe bleiben trotz wiederholter Nachfragen beim Eigentümer, der Solewerk GmbH, die von einem Geschäftsmann aus Bad Salzungen geführt wird, unklar. Zunächst hatte es geheißen, das Personal sei während der Corona-Zeit abgewandert.



Auf der Internetseite finden sich aber bis heute keine neuen Stellenanzeigen. Dann ließ die Solewerk GmbH ausrichten, der Eigentümer habe aktuell keine Zeit, sich um den Sächsischen Hof zu kümmern. Zuletzt gab eine Sprecherin an, es liefen Sanierungsarbeiten, die noch bis in den Herbst dauern werden.