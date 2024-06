Thüringer Wald "Dicke Lärche" in Trusetal wird Nationalerbe-Baum

Stadt ist neuer Besitzer der "Dicken Lärche"

Ursprünglich war die "Dicke Lärche" in Privatbesitz. Durch einen Flächentausch ist sie jetzt in kommunalem Eigentum. Bürgermeister Goßmann sprach von einer Win-Win-Situation für beide Seiten. Goßmann bezeichnete die Lärche als einen Schatz, den viele noch gar nicht kennen. Sie sei ein weiteres Highlight für die Menschen in der Region, aber auch für den Tourismus.

Neue Hinweisschilder weisen auf besonderen Baum hin

Damit die Lärche besser zu finden ist, wurden in den vergangenen Tagen ein kleiner Parkplatz mit Sitzbänken an der Waldhausstraße ausgeschildert, neue Hinweisschilder aufgestellt, ein Trampelpfad angelegt und in acht Metern Entfernung zum Baum ein Holzgerüst aufgebaut. Dieses diene in erster Linie zum Schutz von Besuchern, falls etwa abgestorbene Äste herunterfallen.

Ziel: Baum langfristig erhalten

Die Kosten dafür wurden vom Kuratorium Nationalerbe-Bäume übernommen. Auch in Zukunft soll die Gemeinde bei Schutz und Pflege der "Dicken Lärche" unterstützt werden, sagte Leiter Andreas Roloff im MDR THÜRINGEN Gespräch. Ziel sei es, dass die Lärche noch viele Jahrunderte überlebt.

Ein solcher Baum könne bis zu 1.000 Jahre alt werden. In Thüringen gibt es mit der "Dicken Lärche" bei Trusetal und der Mahllinde in der Vogtei bei Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) jetzt zwei "Nationalerbe-Bäume". Deutschlandweit sind es 34. Ziel des Kuratoriums in den nächsten Jahren 100 Uralt-Bäume unter besonderen Schutz zu stellen.