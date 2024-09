Nach dem Teileinsturz des alten Golfhotels an der Schuderbachswiese in Oberhof (Schmalkalden-Meinungen) ist die akute Gefahr vorerst gebannt. Nach Angaben der Stadtverwaltung konnte das marode Gebäude notdürftig gesichert werden. Die angrenzende Straße ist wieder frei.

Der Kur- und Urlaubsanbieter AWO Sano hatte das denkmalgeschützte Gebäude Anfang des Jahres vom Land gekauft. Das Unternehmen plant den Abriss und einen Neubau an gleicher Stelle. Das Gebäude ist seit Jahren in einem schlechten Zustand. Die AWO Sano, die bereits in der Nähe ein Ferienzentrum für Familien betreibt, will nach eigenen Angaben rund 8,5 Millionen Euro investieren und damit ihr Angebot erweitern.