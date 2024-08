Das Alte Gut, bekannt auch als Dornburger "Domäne", bildet mit den drei Schlössern hoch über dem Saaletal ein Denkmal-Ensemble. Die Lage ist top, mitten im Sanierungsgebiet "Ortskern Dornburg" - zwischen dem sanierten Marktplatz und den drei Schlössern der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Bislang aber hat das größte und momentan noch hässlichste Grundstück im Städtchen jeden Investor abgeschreckt. Auch die Universität Jena, der das Areal bis vor drei Jahren gehörte, war völlig überfordert.Nun steht die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG) im Grundbuch. Als letzter Retter in der Not will sie das Alte Gut nach und nach entwickeln. Es könnte zu einem Schmückstück werden.

Die Dornburger "Domäne", einst herzogliches Kammergut, ging vor etwa 100 Jahren in Besitz der Universität Jena über. Als Universitätsgut diente es bis 1968 auch der landwirtschaftlichen Forschung. Nach dem Auflösen der Landwirtschaftlichen Fakultät in Jena wurde das Ensemble aus Scheunen, Stallungen, Wirtschafts- und Wohngebäuden zum Volkseigenen Gut (VEG).

1990 dann die Rückübertragung des Areals an die Universität, der Verfall ging weiter. Anfang der 2000er Jahre verließen die letzten Bewohnerinnen und Bewohner das Alte Gut. Neben ein paar Lagerräumen hat der Bauhof dort noch sein Domizil. Die meisten Objekte aber stehen seit langem leer. Bei größeren Veranstaltungen, wie dem Dornburger Rosenfest oder der Schlössernacht, dient der große Innenhof als Parkplatz.

Nun will die LEG dem Trauerspiel ein Ende bereiten, die wohl letzte Chance für den einst stattlichen Gutshof. Erste sichtbare Zeichen waren die Rodungen am angrenzenden Hain, der zum Alten Gut gehört. Rund 160 abgestorbene oder kranke Bäume, vor allem Eschen, hatte die LEG im Februar fällen lassen. Es war Gefahr im Verzug, so der zuständige Projektleiter Kay Salberg. Bäume drohten auf die Straße zu fallen, die den Dornburger Hang hinaufführt. Nun geht es mit Notreparaturen und Sicherungsarbeiten innerhalb des Gutshofes weiter. Bildrechte: MDR/ Anke Preller