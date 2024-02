Es ist ein trauriger Anblick. Seit Jahren ist das alte Golfhotel an der Schuderbachswiese in Oberhof (Schmalkalden-Meiningen) sich selbst überlassen. 1912 eröffnet und danach Anlaufpunkt für Golftouristen, ist es heute nur noch ein Lost Place . Die Fenster im Erdgeschoss sind vernagelt. Mittlerweile ist ein Teil des Daches eingestürzt. Ein Bauzaun sichert das Gelände notdürftig vor ungebetenen Gästen.

Schon länger hat die Arbeiterwohlfahrt über ihre gemeinnützige Awo Sano gemeinnützige GmbH Pläne, sich am Standort an der Schuderbachswiese zu erweitern. Gleich in der Nachbarschaft betreibt das Unternehmen bereits ein Ferienzentrum. Die Awo Sano unterhält bereits Kliniken und Ferienzentren in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Thüringen.