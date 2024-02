Die Stadt Eisenach hat den Abriss des einstigen Jagdschlosses "Hohe Sonne" genehmigt. Zuvor hatte sich die Denkmalbehörde bereits in einer Stellungnahme dafür ausgesprochen.

Einst beliebtes Ausflugsziel am Rennsteig, steht das ehemalige Jagdschloss "Hohe Sonne" nun schon seit 38 Jahren leer. Mehrfach wechselten seither die Eigentümer , am Gebäude tat sich wenig - mit verheerenden Folgen. Hausschwamm und andere Pilze haben die Holzkonstruktion befallen. Gutachten belegen: Die Substanz müsste vollständig ausgetauscht werden, das Denkmal ist verloren . Das sei nicht dem aktuellen Besitzer anzulasten, betonten Denkmalbehörde und Stadt.

Der baut nebenan bereits einen Gasthof mit Zimmern und Biergarten und will den Mittelteil des Schlosses nachbauen. Erste Entwürfe dafür liegen schon bei der Stadt, sagte Dirk Bodes MDR THÜRINGEN, ein Bauantrag werde folgen, auch will er Fördermittel beantragen. Ohne finanzielle Unterstützung, so Bodes, sei ein Ersatzneubau des früheren Schlosses nicht zu stemmen. Der soll dann das Original-Türmchen zurückbekommen, das rechtzeitig gesichert wurde. Bodes plant dort ein Hotel, das durch einen unterirdischen Gang mit dem benachbarten Gasthof verbunden werden soll.