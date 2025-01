Trotz Zweifel und Erschöpfung schafften sie es mit Unterstützung der Familie und einer großen Portion an Durchhaltevermögen, die Wohnräume innerhalb von 13 Monaten fertigzustellen. Heute kann sich das Paar kaum noch vorstellen, wie es war, in Städten wie Erfurt oder Arnstadt zu wohnen.

"Für mich ist Bauen im Bestand und Sanierung definitiv die Zukunft. Gerade hier in unserer Region stehen so viele Häuser leer, und ich würde sie am liebsten alle kaufen, wenn ich das nötige Geld hätte. Ich sehe in diesen Gebäuden sofort das Potenzial, und das ist einfach wunderschön. Auch ohne Bau-Erfahrung sind wir das beste Beispiel dafür, dass man so ein Projekt erfolgreich umsetzen kann", so Cindy Speich.