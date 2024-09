Die Großschanze am Seimberg ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den internationalen Anforderungen. Weil das Land den Umbau nicht fördern wollte, ist in der Region lange um die Finanzierung gekämpft worden. Schlussendlich entschied der Landkreis Schmalkalden-Meiningen, die zwei Millionen Euro aus eigener Kasse zu zahlen. Insgesamt belaufen sich die Baukosten auf 2,1 Millionen Euro. Rund 100.000 Euro muss die Stadt aufbringen. Der Zuschuss vom Landkreis soll durch Zinserträge aus der Stiftung "Meininger Kliniken" refinanziert werden. So kommt der Schanzenbau laut Landratsamt ohne Steuergelder aus.