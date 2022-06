Die Sandstein- und Märchenhöhle in Walldorf ist keine gewöhnliche Höhle. Vielmehr tut sich unter Tage ein unterirdisches, begehbares Labyrinth auf, das von über 2.500 Säulen getragen wird.

Die Gesamtfläche beträgt rund 65.000 Tausend Quadratmeter, das entspricht etwa sieben Fußballfeldern. Damit ist sie eine der größten Sandsteinhöhlen in Europa. Bernd Hartung, der das Schaubergwerk schon seit den 80er-Jahren betreibt, spricht von einem "Denkmal menschlichen Arbeitsfleißes". Auch nach so vielen Jahren vor Ort, wirkt er noch erstaunt über die Arbeitsleistung der Menschen, durch die die Höhle einst entstanden ist. An tiefster Stelle befinden sich Besucherinnen und Besucher rund 25 Meter unter der Erde.