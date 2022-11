Bildungszentrum Neues Wohnheim für den Thüringer Polizei-Nachwuchs entsteht in Meiningen

Das Land investiert rund 25 Millionen Euro in den Bau eines neuen Wohnheims auf dem Gelände des Bildungszentrums der Thüringer Polizei in Meiningen. Im Sommer hatten bereits die dafür notwendigen Abrissarbeiten zweier Gebäude begonnen. Am Dienstag gab es mit der Grundsteinlegung offiziell den Startschuss für den Hochbau des neuen Wohnheims mit Platz für 300 Polizeianwärter.