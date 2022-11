Nach Angaben des Zweckverbandes Thüringer Wintersportzentrum ist die Bahn nach dem Umbau nicht anspruchsvoller geworden. Unter anderem im Bereich der Kurven neun und zehn sei die Bahn entschärft worden, damit Stürze vermieden werden können. Die Bahn sei vor der Freigabe wie in den Jahren zuvor nach internationalen Standards abgenommen worden, sagte ein Sprecher des Zweckverbandes.

Das Duo Romanenko/Patz gehört zu den erfolgreichsten Thüringerinnen in der noch jungen Disziplin Damen-Doppel. Die modernisierte Rennrodelbahn in Oberhof wurde am Montag offiziell eröffnet. Auf der Anlage wird vom 23. bis 29. Januar 2023 die Weltmeisterschaft ausgetragen.