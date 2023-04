Im Prozess gegen eine Geschäftsfrau aus China wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern will die Staatsanwaltschaft eine Reihe von Anklagepunkten fallenlassen. Das kündigte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft am Freitag in dem Verfahren vor dem Landgericht Meiningen an. Sie will damit einer Empfehlung des Gerichts folgen, 13 der 26 angeklagten Fälle nicht weiter zu verhandeln. Das Gericht hatte zuvor darauf hingewiesen, dass es in den genannten Fällen keine hinreichenden Anhaltspunkte für ein strafbares Handeln der Angeklagten sieht.