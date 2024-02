Der Nougathersteller Viba in Schmalkalden hat die aggressiven Proteste beim Werksbesuch von Robert Habeck (Grüne) in der vergangenen Woche kritisiert. Auch Viba sei nicht mit allem einverstanden, was gerade passiert, heißt es in einer Mitteilung in den Sozialen Medien. Das Unternehmen hat den Wirtschaftsminister jedoch nach eigenen Angaben mit dem Ziel eingeladen, einen konstruktiven Dialog zu führen.