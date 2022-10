In der Nähe von Henneberg im Landkreis Schmalkalden-Meiningen haben am Sonntag knapp 50 Menschen aus Thüringen und Bayern gegen die umstrittene Stromtrasse Südlink demonstriert. Dazu aufgerufen hatte der Verein "Thüringer gegen Südlink".

Der Vorsitzende Heiko Ißleib sagte, die Stromleitung zerstöre völlig unnötig die Natur. Statt eine Monsterleitung von Nord nach Süd zu bauen, solle Deutschland eher auf dezentrale Energieversorgung mit Fotovoltaik, Windenergie und Wasserstoff setzen. So sei man künftig auch nicht mehr so stark von Versorgern abhängig wie bisher. Auch der Krieg in der Ukraine habe nichts daran geändert, dass die Stromleitung unnötig sei.