Einer der beiden Fahrer war in seinem Auto eingeklemmt worden. Bildrechte: MDR/news5/Ittig

Bei einem Unfall am Samstagmittag auf der B62 zwischen Benshausen und Zella-Mehls (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Wie ein Polizeisprecher sagte, geriet ein 19-jähriger Mann bei seinen Überholversuchen in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Auto zusammen. Die 45-jährige Fahrerin und der Mann wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße war am Nachmittag voll gesperrt.