Ihre Bescheidenheit eilt den älteren Herren voraus. Schon am Telefon sagt Rochus Rücker: "Was wir machen, ist doch gar nichts Besonderes!" Rücker ist der Vorsitzende des Rhönklub Zweigvereins Breitungen. Der Verein organisiert Wanderungen und andere Veranstaltungen, zum Beispiel Mundart-Abende . Und: bewirtschaftet die Wanderhütte auf dem Plessberg.

Und das seit 1994 durchgängig. Die Planung haben neben Rochus Rücker die Hüttenwarte Wolfgang Möller und Herbert Wenig in der Hand: "Aber auch viele andere sind wichtig, damit es klappt", so Rücker.

"Wir haben das große Glück, dass wir an dem Premium-Wanderweg der Hochrhöner liegen", sagt Hüttenwart Wolfgang Möller. Die Route führt vom bayrischen Bad Kissingen über Tann in Hessen bis nach Bad Salzungen. Die Anbindung an den Fernwanderweg sorge für zahlreiche Biker und Wanderer.