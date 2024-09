Wie bereits am Donnerstag gibt es seit Freitagnachmittag erneut einen Rettungseinsatz in der Flüchtlingsunterkunft im Sonneberger Ortsteil Köppelsdorf. Das bestätigte ein Sprecher der Rettungsleitstelle MDR THÜRINGEN.

Bei einem ähnlichen Vorfall am Donnerstag waren rund 100 Feuerwehrleute, Polizisten und DRK-Mitarbeiter in Sonneberg vor Ort. Abends konnten die Bewohner ins Haus zurückkehrten. Die Polizei teilte am Freitag dann mit, offenbar sei Chlor beim Waschen verwendet worden. Mit dem aktuellen Einsatz gab es in der Unterkunft bereits vier solcher Fälle.