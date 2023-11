Bildrechte: Ittig / News5

Blaulicht Chemikalien-Austritt: Großeinsatz in Sonneberger Gemeinschaftsunterkunft beendet

Hauptinhalt

11. November 2023, 10:32 Uhr

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Sonneberg hat es offenbar nach einem Chlorgas-Austritt einen Großeinsatz der Rettungskräfte gegeben. Das Gebäude wurde evakuiert. Mehr als 100 Helfer waren am Abend im Einsatz. Der Einsatz wurde noch am Freitagabend wieder beendet.