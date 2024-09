In Sonneberg ist erneut die Flüchtlingsunterkunft im Ortsteil Köppelsdorf wegen Chlorgas evakuiert worden. Laut Landratsamt klagten am Donnerstagnachmittag zunächst ein Security-Mitarbeiter und später auch einige Bewohner über gereizte Augen und Schleimhäute. Ernsthaft verletzt worden sei aber nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

50 bis 60 Flüchtlinge wurden vorübergehend in einer Schulturnhalle untergebracht. Am Abend kehrten sie in ihre Unterkünfte zurück. Rund 100 Feuerwehrleute, Polizisten und Mitarbeiter des DRK sowie des Katastrophenschutzes waren während des Einsatzes vor Ort.