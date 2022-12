Zetzmann schätzt, dass die Preise insgesamt um etwa zehn Prozent gestiegen sind. Das liege an höheren Energie-, Material- und Personalkosten.

Anderthalb Jahre "Immaterielles Kulturerbe"

Dass der Christbaumschmuck so beliebt ist, liegt sicher auch am Einsatz von Lothar R. Richter und seinem kleinen Team. Dieses hat sich rund zwei Jahre lang darum gekümmert, dass die Unesco den mundgeblasenen Christbaumschmuck ins Verzeichnis des "Immateriellen Kulturerbes" aufnimmt. Der Titel brachte viele Berichte und viele Besucher. Zahlen gibt es nicht, aber jeder Artikel und jeder Beitrag schafft Aufmerksamkeit. Lothar R. Richter stammt aus einer Glasbläserfamilie und wollte mit dem Titel "Immaterielles Kulturerbe" dem Christbaumschmuck ein Denkmal setzen. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Zu Anja Fölsche ins Museum für Glaskunst in Lauscha kommen viele Besucher, die sich für die Herstellung und den Titel interessieren - auch beim "Kugelmarkt" sei die Nachfrage in diesem Jahr groß gewesen. "Wir erzählen dann über das Erbe - die alten Techniken, die überliefert worden sind und auch die Glasbläsereien und Betriebe haben an ihren Geschäften und Häusern Hinweisschilder, dass sie hier den mundgeblasenen Christbaumschmuck herstellen.

So haben es vor vielen Jahren auch die Großeltern von Lothar R. Richter gemacht - damals noch ohne Hinweis am Haus. Richter, der in der "Arbeitsstube" seiner Großeltern "aufgewachsen ist", in der sie "manchmal unter unsäglichen Bedingungen und mit wie viel Liebe Christbaumschmuck hergestellt haben", wollte mit dem Titel seinen Großeltern und allen, die Christbaumschmuck hergestellt haben und noch herstellen, ein "Denkmal setzen". Historische Glasbläserwerkstatt in der Berufsfachschule Glas nachgebaut. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Meinen Großeltern und natürlich den vielen, vielen Christbaumschmuck-Herstellern, die über die vielen, vielen Jahre Baumschmuck hergestellt haben, ein Denkmal zu setzen - das war unser Anliegen. Der Christbaumschmuck aus Lauscha ist unsterblich. Lothar R. Richter Mitinitiator der Christbaumschmuck-Bewerbung als immaterielles Kulturerbe

Damit das so bleibt, braucht es nicht nur Kunden, die ihn kaufen - sondern auch Menschen, die ihn herstellen.

Gute Nachfrage bei Ausbildung

Mit insgesamt 14 Schülern ist das erste Lehrjahr an der Berufsfachschule Glas in Lauscha ein "starker Jahrgang". Vom Westerwald in den Thüringer Wald hat es dabei Donna Urd Appel verschlagen. Die 16-Jährige wusste nur, dass sie mit Glas arbeiten will. Bei der Recherche im Internet stieß sie schließlich auf Lauscha. "Ich musste erstmal auf Google Maps gehen und gucken, wo Lauscha ist. Ich wusste nicht, dass es in Thüringen liegt", erinnert sie sich. Hier angekommen, habe sie sofort gewusst - das ist es und hier will sie lernen. Vom Westerwald in den Thüringer Wald: Glasbläser-Nachwuchs Donna Urd Appel. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch Fritzi Daub ist Schülerin im ersten Ausbildungsjahr. In einer Zeit, in der es üblich sei, "sich auch mal etwas Billiges zu holen, das in Massen hergestellt" wurde, sei es wichtig, dass das Glasbläser-Handwerk weitergegeben werde. Der Titel "Immaterielles Kulturerbe" helfe, aufmerksam zu machen.

Dass da Leute sind, die sich hinsetzen und das in mühsamer Handarbeit einzeln herstellen. Da können gerade solche Titel, solche Ehrungen helfen, Zuspruch zu geben. Das bedeutet uns hier auch viel zu wissen, dass das in dieser Weise geachtet wird. Fritzi Daub, im ersten Lehrjahr zur Glasbläserin

Fritzi Daub (1. Reihe links) und Donna Urd Appel (daneben) im Unterricht an der Berufsfachschule Glas. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck