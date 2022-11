Weihnachtsmarkt Deutlich weniger Händler beim Kugelmarkt in Lauscha erwartet

Die Stadt Lauscha steckt mitten in den Vorbereitungen für den diesjährigen Kugelmarkt. Am ersten und zweiten Adventswochenende kommen täglich bis zu 5.000 Besucher in die Stadt des Christbaumschmucks im Kreis Sonneberg. Doch in diesem Jahr wird es auf den Lauscher Straßen nicht ganz so eng zugehen.