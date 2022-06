Die Öffentlichkeit wurde schriftlich informiert. Darin heißt es, dass die komplette Branche an Produktüberkapazitäten leidet. Die Elektrokeramik GmbH Sonneberg (EKS) fahre in den letzten Jahren "anhaltend hohe Verluste" ein. Die derzeitige Inflation habe die angespannte Situation weiter verschärft. Deshalb sei es nicht möglich, den Betrieb aufrecht zu erhalten .

"Wir glauben das nicht", sagt Betriebsrat Patrick Schmidt. "Wir lassen das jetzt erst mal von zwei Rechtsanwälten prüfen, ob das wirklich alles so ist, wie uns das verkauft wird." Tatsächlich gebe es Grund zu zweifeln. Im Dezember vergangenen Jahres hat ein spanischer Investor die EKS GmbH übernommen. Zuvor ein ähnliches Werk in Wunsiedel. Dem Investor PHI gehören die Firmengruppen PPC Insulators Group, gleichzeitig aber auch die LAPP Gruppe.

Man könnte vermuten, so Schmidt, dass man sich die eigene Konkurrenz vom Hals halten will. Dazu passe, dass seit Dezember so gut wie nichts mehr in den Betrieb investiert worden sei. Noch nicht einmal dringend nötige Reparaturen an Maschinen seien erledigt worden.