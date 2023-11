Die Polizei hat am Donnerstag im Landkreis Sömmerda gestohlene Fahrräder, E-Bikes und Roller im Wert von rund 50.000 Euro sichergestellt. Auf die Spur kam sie durch GPS-Ortung , die an einem gestohlenem Rad aus Osthessen angebracht war.

Insgesamt wurden 35 Räder und Roller in einer Gemeinschaftsunterkunft in Sömmerda und in einer Wohnung in Kölleda entdeckt.