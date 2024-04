Seit der Insolvenz haben seit Januar etwa 80 Mitarbeiter gekündigt. Das ist laut Beuchel erstaunlich wenig und liegt bei der Größe des Unternehmens in normalem Rahmen. Das könne sich aber schlagartig ändern. "Wir warten auf den Tag, an dem uns der neue Investor präsentiert wird, und danach werden die Mitarbeiter entscheiden, ob sie bei der Stange bleiben oder das Weite suchen", sagt Beuchel.

Allein bei der Medinos Kliniken GmbH sind im Landkreis Sonneberg 750 Jobs betroffen. Das Krankenhaus hat sich mit einem Herz-Katheter-Labor auf Gefäßerkrankungen spezialisiert. Die Patienten kommen nicht nur aus den Kreisen Sonneberg und Hildburghausen, sondern auch aus Coburg oder Lichtenfels in Bayern. "Wenn wir schließen müssten, würden wir eine große Lücke hinterlassen", sagt Betriebsrat Beuchel. Er hofft, dass es bei einer kommunalen Trägerschaft bleibt. So hätten kleinere Häuser wie die in Sonneberg und in Neuhaus am Rennweg noch eher eine Überlebenschance.