Klinikverbund Insolvenzverfahren gegen Regiomed-Kliniken eröffnet

02. April 2024, 16:48 Uhr

Der Klinikkonzern Regiomed ist insolvent. Am wurde deshalb am Amtsgericht Nürnberg ein entsprechendes Insolvenzverfahren eröffnet. In den nächsten Wochen sollen neue Investoren gesucht werden - auch für Krankenhäuser in Südthüringen.