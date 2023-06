Wenige, aber schärfere Töne kommen aus dem Osten. Im einzigen Artikel zum Thema von der verbreitetsten Tageszeitung aus dem Nicht-Boulevard-Bereich, der rechtspopulistischen "Mlada Fronta Dnes" , heißt es im Titel: "Blaues Wunder in Sonneberg. Die deutsche AfD gewinnt sensationell einen Posten in Thüringen."

Auch in Polen wird der AfD-Sieg bei der Landratswahl in Thüringen wahrgenommen - wenn auch als eines unter vielen Auslandsthemen. "Unruhe in Deutschland" schreibt beispielsweise der regierungsnahe polnische Nachrichtensender "TVP Info" auf seiner Website. Der Wahlsieg könnte der "Anti-Immigrationspartei, die in den Umfragen Rekordwerte erreicht, einen zusätzlichen Impuls geben", schreibt zum Beispiel die Tageszeitung "Rzeczpospolita" und erklärt ausführlich, dass die Partei in mehreren Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ausgerechnet in Thüringen habe sie jetzt gewonnen, einem "wichtigen Standort der Reichsbürgerorganisation".