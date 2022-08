Der Waldbrand zwischen Steinach und Steinheid im Kreis Sonneberg ist seit dem späten Donnerstagvormittag gelöscht. Nach Angaben der Polizei wurden in den vergangenen Stunden rund zehn Glutnester gelöscht.

Ein Löschhubschrauber wurde in den Kreis Sonneberg gerufen. Bildrechte: MDR/News5

Rund 170 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Auch ein Hubschrauber war für die Löscharbeiten im Einsatz. Betroffen war laut Feuerwehr eine enge Schlucht von etwa zwei Hektar in der Nähe der Göritzmühle.

Ausgelöst wurde der Brand vermutlich bei Forstarbeiten am Steilhang. Eine Maschine hatte laut Polizei Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf den angrenzenden Wald über. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Wald und der verbrannten Forstmaschinen wird ersten Schätzungen zufolge auf rund 250.000 Euro beziffert.

Ein weiterer Brand bei Meschenbach in der Gemeinde Frankenblick wurden ebenfalls rasch gelöscht. Dort war eine Forstmaschine in Brand geraten. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch aus dem Wald fahren. An der Maschine entstand laut Feuerwehr Totalschaden.