Nach der Bagger-Amokfahrt eines 38-jährigen Thüringers an Silvester hat die Staatsanwaltschaft Erkenntnisse über das Motiv des Mannes veröffentlicht. Er wollte vermutlich dem Inhaber seines früheren Arbeitgebers, einer Baufirma, schaden, teilte die Staatsanwaltschaft im baden-württembergischen Mosbach am Donnerstag mit.

Der 38-Jährige hatte sich am 31. Dezember von seinem Wohnort in Thüringen von einer Bekannten nach Baden-Württemberg fahren lassen. Auf dem Gelände, für das gegen den Mann ein Betretungsverbot bestand, brachte er dann einen Bagger unter seine Kontrolle. Mit diesem beschädigte er zahlreiche Fahrzeuge der Baufirma und verließ das Gelände. Als die alarmierte Polizei ihn stoppen wollte, beschädigte der Mann mit der Baggerschaufel die Streifenwagen.

Anschließend fuhr er zu einem Autohaus in Tauberbischofsheim, welches dem Inhaber des Bauunternehmens gehört. Während der knapp einstündigen Fahrt rammte er dabei Polizeiautos und verletzte drei Beamte leicht. Am Autohaus angekommen, richtete er mit dem Bagger an den Gebäuden weitere erhebliche Schäden an.