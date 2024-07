Manche Schule nutzt extra noch eine Warn-App. Die teuerste Variante ist eine Amok-Anlage - eine sogenannte Not- und Gefahrenreaktionsanlage (NGAS). Die wurde beispielsweise vor zwei Jahren in eine Weimarer Schule eingebaut.

Und gegenwärtig gibt es an der "Friedrich Ludwig Jahn-Schule" in Kölleda in den Sommerferien große Bauarbeiten. Auch dort wird eine technisch komplexe Anlage eingebaut, wie das Landratsamt MDR THÜRINGEN mitteilt.

Das Komplettpaket bedeutet, dass in jedem Klassenraum, in jedem Fach­unterrichtsraum der Lehrer über ein Display am Lehrertisch Alarm auslösen kann und zwar per Zahlencode. Der läuft im Sekretariat auf. Wenn dort innerhalb von 60 Sekunden keiner reagiert, geht die Meldung direkt an die Polizei.

Das System ermöglicht auch, erklärt Winfried Speitkamp, Staatssekretär im Thüringer Bildungsministerium, dass sich Türen automatisch schließen. Jede Tür hat außen nur noch einen Knauf, damit sie im Notfall nicht geöffnet werden kann. Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Warnsystem und Notfallplan verpflichtend für Schulen

Für ein derartiges Warnsystem gibt es aber keine gesetztliche Verpflichtung. Verpflichtend ist aber, dass jede allgemeinbildende und jede berufsbildende Schule ein Warnsystem hat, für den Ernstfall gewappnet ist und alle wissen, was dann in Sekundenschnelle zu tun ist.

Erfurter Schulen setzen auf akustischen Alarm

Auch in Erfurt, sagte Baudezernent Matthias Bärwolff MDR THÜRINGEN, haben alle sanierten Schulen ein eingebautes Warnsystem. Das Not- und Gefahren­reaktionssystem aber hat keine Erfurter Schule in Erfurt. Das System sei zwar bekannt, aber in der Anschaffung und auch im Betrieb sehr teuer und werde deshalb nicht eingebaut, so Bärwolff.