Im Prozess gegen einen Jugendlichen wegen einer Messerattacke in einer Schule in Bischofswerda soll am Dienstag das Urteil gesprochen werden. Der Jugendliche ist wegen versuchter Tötung, gefährlicher Körperverletzung und Brandstiftung angeklagt.

Bildrechte: xcitepress

Der 17-Jährige soll im August vergangenen Jahres mit Molotowcoktails, einer mit Spiritus gefüllten Spritzpistole und einem Feuerzeug in seine ehemalige Schule gestürmt sein, um sie anzuzünden. Er sei jedoch bei den Vorbereitungen im Schulhaus entdeckt worden, so ein Gerichtssprecher. Als ein Grundschüler ihn in der Toilette zufällig bei Vorbereitungen überrascht habe, habe der Täter diesen mit einem Messer angegriffen, sich danach angezündet und sei brennend die Treppe hinuntergelaufen.