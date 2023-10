Die Polizei hat offenbar die Verantwortliche für zwei Brände in einem Wohnblock in Suhl gefasst. Wie eine Sprecherin mitteilte, hat der Haftrichter Haftbefehl gegen eine 16-Jährige erlassen. Den Angaben zufolge sitzt die Jugendliche jetzt in der Justizvollzugsanstalt.