Neueröffnung Verein Provinzkultur eröffnet Studiokino in Zella-Mehlis

Hauptinhalt

19. April 2024, 04:00 Uhr

Im ländlichen Raum gibt es oft weniger kulturelle Angebote. Da braucht es Menschen, die es selbst in die Hand nehmen, wie der Verein Provinzkultur mit Sitz in Suhl. Größtenteils ehrenamtlich stellen die Vereinsmitglieder jährlich das Kulturfestival "Provinzschrei" auf die Beine und beleben damit die Region. Jetzt realisieren sie in Zella-Mehlis ein eigenes Studiokino. Eröffnet wird das "StuKi" am 19. April mit dem Film "Oppenheimer" und danach mit der "Rocky Horror Picture Show".