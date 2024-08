Er sei eher konservativ orientiert und spricht vielleicht für viele hier, die unzufrieden sind mit manch einer Idee der Berliner Ampelregierung: "Eine gewisse Bevormundung bringt eine automatische Abwehrhaltung mit sich." Die hohen Zuspruchszahlen für die AfD könne man nur so erklären. Es seien, so Philipp, "viele Leute dabei, die sagen: Wen soll ich sonst wählen? Trotzdem muss es eine offene Diskussionskultur geben." Und die vermisse er oft.

Philipp arbeitet im Handwerk und kennt die Region und damit ihre Probleme. Nicht alle jungen Menschen sind geblieben. Er weiß: Nur wenn alles intakt und attraktiv bleibt, dann geht es den Menschen auch gut – und damit dem Verein.

Tradition wird seit 1898 gepflegt

Zwei Tage wird hier durchgearbeitet und auch auf dem Berg übernachtet. Wie viele Wanderer an den Wochenenden hinauf kämen und wann der erste, das sei immer eine Überraschung. Manch einer würde schon zum Sonnenaufgang dankbar nach einem Kaffee fragen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Verein blickt auf eine lange Tradition zurück. Etliche Berghütten standen hier seit 1898. Das Team ist klein: Eine Person ist immer in der Küche, eine am Grill (die frische Thüringer Bratwurst ist ein Muss) – ansonsten gilt es für zwei andere: Gäste betreuen, Tische abräumen, schauen, dass alle zufrieden sind. An jedem Wochenende kommen etliche Besucher hierher, mal mehr, mal weniger. Es ist wetterabhängig und nur vom Frühjahr bis zum Herbst geöffnet.

Vor ein paar Wochen war ein DJ hier. "Warum nicht?", sagt Philipp. Andere Musik, andere Beats – nur die Bratwurst, die wird es wohl immer genau so geben: nämlich frisch gegrillt und derzeit für 2,80 Euro, also fast zum Freundschaftspreis.

Wollen "erhalten, was gut ist"

Und wie blicken die "jungen Wilden" in die Zukunft? Sie wollen gar nicht so viel verändern, sagen sie. "Warum auch?" Ihnen gehe es um das Erhalten dessen, was da und was gut sei. Und vielleicht komme dann eben einfach das Neue hinzu, meint Philipp – so wie der DJ eben. "Das kann man ja verknüpfen zu einer neuen interessanten Sache, für die Generation, die da mitziehen möchte und nicht hier sitzen will, um die alten Kamellen hoch und runter zu hören." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ein Blick zum Grill: Dort steht heute Chris und dreht die Bratwürste um. Auch sie lebt im Ort am Fuße des Berges. Am Wochenende ist sie manchmal mit Freund und Tochter hier und hilft, wie andere auch, zwei Tage am Stück im Verein. Das Feedback der Gäste, sagt sie, sei immer gut und solche Sonnenauf- und Untergänge gebe es sowieso nur hier. Sie lacht und reicht die Bratwürste weiter.



"Wir haben schon echt eine schöne Umgebung: viel Grün, viele Berge", sagt Chris. "Das fällt dir erst auf, wenn du angesprochen wirst. Für uns ist das normal, wir kennen es nicht anders." Die Leute kommen von überall her und lieben es hier, erzählt sie. "Und gerade, wenn du dann frühs oder abends zusammen sitzt, sagst du dir schon: Boah, wir wohnen schon cool!"

Hoffnung auf viele Besucher und mehr Vereinsmitglieder

Künftig hoffe man hier auf mehr Vereinsmitglieder und Philipp wünscht sich, dass sein positives Heimatgefühl auch an die nächste Generation übergeht und dass es ihnen gelingt, ein breites Publikum anzusprechen: "Ohne Besucher würde es hier oben ja auch nicht weitergehen. Wenn nur wir hier stehen, das macht ja auch keinen Sinn." Bildrechte: Ruppberg Verein

Im Herbst sei es eigentlich am schönsten, erzählt er. "Fast magisch", der Blick auf die Farben, die Ferne und den Wald. Vielleicht ist man hier dem Himmel, den Wolken und dem, was man nicht mehr beschreiben kann, doch ein Stück näher – und dem Zustand, der Kraft gibt, auftanken läßt, das vermittelt, was Heimat ausmacht.

Philipp erzählt, dass er einmal am Grillrost gestanden habe, da sei er ins Gespräch mit einem Mann gekommen, der bereits über 80 Jahre alt war. "Als er gehen wollte, haben wir uns verabschiedet. Wir sagen hier oben ja immer: 'Komm gut runter'. Da kam dann doch die ein oder andere Träne, und er hat sich bei uns bedankt, dafür, dass es junge Leute gibt, die in ihrer Freizeit hier oben einen gewissen Beitrag leisten für die Region, für ein kulturelles Portfolio, was wir hier haben."