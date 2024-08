Auf den ersten Blick ist "Kein schöner Land. Ein deutscher Volksliederabend" nur ein bezauberndes Theatererlebnis. Eine großartige Mischung aus hauptsächlich bekannten Volksliedern, musikalisch hervorragend vorgetragen auf einer Freilichtbühne an den Thüringer Bauernhäusern in Rudolstadt. Nur? Bitte nicht falsch verstehen, das wäre nicht wenig. Die Stimmung war fantastisch, es wurde mitgeklatscht und mitgesungen, viel gelacht, und sogar ein Kanon mit dem Publikum hat einigermaßen geklappt. Dazu ein warmer Sommerabend – wunderbar!

Mensching nutzt den Raum Theater für ein gemeinsames Erlebnis für alle Zuschauer. Angesichts der so aufgeregten Debatten rund um die Wahlen kühlt er die Gemüter mal für zwei Stunden herunter, sozusagen. Indem er sagt: Jetzt genießt das einfach mal. Das wirkt befreiend. Man ist es fast schon nicht mehr gewohnt, dass eine Inszenierung scheinbar ohne Botschaft daherkommt. Weltflucht ist es dennoch nicht. Denn neben den handwerklichen, den gesanglichen Qualitäten, setzt es quasi auch ein Zeichen: Theater verbindet. Es hebt diesen unglaublichen Schatz an deutschen Volksliedern und nimmt ihn damit zugleich denen weg, die versuchen, das Thema "Heimat" populistisch zu kapern und mit ihrem Heimatbegriff das "Deutsche" für sich zu beanspruchen. Nochmal, man muss das nicht darin sehen, aber man kann.

Warum ich es so gesehen habe? Steffen Mensching hat eine Art Bedienungsanleitung im Programm versteckt, indem er ein eigenes Lied, das "Berlin-Lied" des in der DDR legendären Duos "Wenzel und Mensching" aus dem Jahr 1982, unter die alten Volkslieder mischt. Dessen Text ist DDR-frech, voller politischer Andeutungen und Doppeldeutigkeiten. Und genau so kann man eben auch die anderen Volkslieder wahrnehmen.

Da ist beispielsweise das Lied "Zogen einst fünf wilde Schwäne", ein altes Volkslied aus Ostpreußen, das in einer späteren Version zum Inventar der bundesdeutschen Friedensbewegung gehörte. Hannes Wader und "Zupfgeigenhansl" haben es gesungen. Es geht darin um das Leid, dass jeder Krieg mit sich bringt. Zogen einst fünf junge Burschen/ stolz und kühn zum Kampf hinaus./ "Sing, sing, was geschah?"/ Keiner kehrt nach Haus. Jeder versteht, dass es darin auch um die Kriege der Jetzt-Zeit geht, die vielen Menschen Sorgen machen. Aber niemand wird genötigt, sofort eine Position dazu einzunehmen. Es ist zugleich einfach ein sehr schönes, auch sehr melancholisches Lied.

Viele Lieder des Abends sind so, dass man – wenn man mag – daran andocken kann und darin mehr lesen kann. Sie sind aufgeladen mit Assoziationen und Erinnerungen: "Es kann ja nicht immer so bleiben", "Kein schöner Land", der Song "Gänselieschen" ("Unsre LPG hat tausend Gänse") der DDR-Kultband Renft. Einmal klingt sogar ganz kurz "Kleine weiße Friedenstaube" an, ein DDR-Pionierlied. Dazu viele Klassiker: "Am Brunnen vor dem Tore", "An der Saale hellem Strande" …