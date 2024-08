Die Literatur soll laut Lorenz im Goethe-Nationalmuseum in Zukunft weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Ziel sei es, Goethe als "Dichter ernster zu nehmen und stärker anzuhören, was er uns an Impulsen auch für das Heute mitgibt", um so auch junge Generationen zu erreichen. Im Zuge der Sanierung des Unesco-Welterbes würden deshalb völlig neue Vermittlungsangebote geschaffen, um Goethes naturwissenschaftliches wie literarisches Werk für das Heute zu öffnen.

Für die Sanierung und Neugestaltung des Goethe-Hauses und -Museums werden nach offiziellen Angaben 45 Millionen Euro veranschlagt. Lange war die Finanzierung des teuren Projekts unklar: Nachdem das Land Thüringen sowie diverse Dekmalstiftungen signalisiert hatten, Kosten zu übernehmen, beschloss der Bundestag im November vergangenenen Jahres schließlich, die fehlenden 17 Millionen Euro bereitzustellen.

Bildrechte: MDR/Sebastian Großert

Streit um das Haus der Frau von Stein hält an

Zu Goethes 275. Geburtstag ist sein ehemaliges Wohnhaus am Frauenplan nicht die einzige barocke Immobilie, die für Diskussionsstoff sorgt. Nach wie vor ist der jahrelange Streit um das Haus der Frau von Stein nicht beigelegt: Zwar wurde der Stadt Weimar im Juni dieses Jahres das Rückkaufsrecht für das einstige Wohnhaus von Goethes Freundin Charlotte von Stein zugesprochen. Gegen dieses Urteil des Landgerichts Erfurt hat der Investor, dem das Gebäude seit 2008 gehört, jedoch inzwischen Einspruch eingelegt. Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Wie Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine bei MDR KULTUR sagte, werde der Prozess im Oktober fortgeführt. Er hoffe, dass "dort weitere Klarheit erfolgt, wie es mit dem Haus weitergeht." Die Richterin des Erfurter Landgerichts habe deutlich klar gemacht, dass sie grundsätzlich die Rechtsauffassung der Stadt Weimar teile. Strittig sei allerdings noch die Frage, in welcher Höhe der Ausgleich am Ende zu zahlen sei.

Das denkmalgeschütze Gebäude droht nach der Darstellung der Stadtverwaltung, zunehmend zu verfallen. Der jetzige Eigentümer hatte das Gebäude ursprünglich gekauft, um dort ein Museum zu errichten. Entgegen einstiger Kaufverträge habe er jedoch kaum investiert und Vereinbarungen nicht eingehalten, heißt es seitens Stadtverwaltung in Weimar.

Medaillen und Fest zu Ehren Goethes in Weimar

An Goethes Geburtstag verleiht das Goethe-Institut traditionell Medaillen an Menschen, die sich besonders mit dem Werk des Dichters auseinandergesetzt oder sich im Ausland um die deutsche Sprache verdient gemacht haben. 2024 werden die mazedonische Festivalorganisatorin Iskra Geshoska, die chilenische Theaterfestival-Chefin Carmen Romero Quero und die mexikanische Übersetzerin Claudia Cabrera ausgezeichnet. Die Preisträgerinnen erhalten die Medaillen im Rahmen des Kunstfests Weimar und stellen ihre Arbeit zudem im Programm des Festivals vor.

Neben der Verleihung der Medaillen findet am 275. Geburtstag von Goethe ein Fest vor seinem Wohnhaus am Frauenplan statt. Auch wenn Goethe am 28. August 1749 in Frankfurt am Main und nicht in Weimar geboren wurde, gibt es aus Sicht von Ulrike Lorenz von der Klassik Stiftung kaum eine andere Stadt, "wo der Geburtstag eines irdischen Geistes das Jahr so strukturiert wie sonst nur Weihnachten und Ostern."

Natürlich feiern wir wie jedes Jahr in Weimar. Es gibt kaum eine andere Stadt, wo der Geburtstag eines irdischen Geistes das Jahr so strukturiert wie sonst nur Weihnachten und Ostern. Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassik-Stiftung Weimar

Am Nachmittag werde im Rahmen der Feierlichkeiten eine Kartoffeltorte nach einem Rezept aus der Goethe-Zeit angeschnitten. Außerdem werde eine Podiumsdiskussion veranstaltet sowie ein Workshop angeboten, bei dem man sich zu Gedichten bewegen könne. Man wolle Teilnehmende "sozusagen leibhaftig spüren lassen, dass Poesie auch etwas mit Körperbewegung zu tun" habe, sagte Lorenz. Junge Menschen seien beim Fest eingeladen, sich den Dichter als Influencer zu erschließen. Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | arifoto UG

Goethes Spuren in Thüringen