Das Filmfest Dresden ist international immer beliebter: Es wurden so viele Filme eingereicht, wie noch nie zuvor.

Unter de Motto "Dreaming Utopia" hinterfragt das Festival das gesellschaftliche Zusammenleben.

Diese bewegenden Filme sind die Favoriten der Festivalleitung.

Das Filmfest Dresden erfreut sich international immer größerer Beliebtheit bei Filmschaffenden: In diesem Jahr wurden so viele Wettbewerbsfilme eingereicht, wie noch nie zuvor, so die Festivalleitung. Insgesamt wurden 3.200 Filme eingereicht, etwa 300 bis 400 mehr als im vergangenen Jahr, sagte Anne Gaschütz, die zusammen mit Sylke Gottlebe das Festival leitet, dem MDR.



"Wir waren auch sehr überrascht, dass wir so viele Einreichungen bekommen hatten", so Gaschütz. "Ich denke auch, dass unser Festival natürlich über die Jahre gewachsen ist und viel bekannter geworden ist, auch international." Nicht zuletzt locke auch das gute Preisgeld. Mit Preisgeldern in einer Gesamthöhe von 72.000 Euro ist das Filmfest Dresden eines der höchstdotierten Kurzfilmfestivals Europas.

Bildrechte: FILMFEST DRESDEN

Wettbewerb: Das Rennen um die "Goldenen Reiter"

Beim Filmfest Dresden werden 2024 insgesamt 370 Filme aus 62 Ländern gezeigt. 60 Filme gehen in den Wettbewerb um insgesamt 14 Jurypreise und zwei Publikumspreise in den drei Kategorien "Internationaler Wettbewerb", "Nationaler Wettbewerb" und "Mitteldeutscher Wettbewerb". Die höchstdotierten Preise sind international der "Goldene Reiter Animationsfilm" und der "Goldene Reiter Kurzfilm" mit jeweils 7.500 Euro und national der "Sächsische Filmförderpreis" mit 20.000 Euro. Der Mitteldeutsche Rundfunk stiftet auch 2024 den Publikumspreis im Nationalen Wettbewerb.



Den "Mitteldeutschen" habe man zusätzlich zum "Nationalen" Wettbewerb ins Leben gerufen, um regionalen Filmproduktionen und regionalen Künstlerinnen und Künstler mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. "Und mit einem eigenen Wettbewerb für mitteldeutsche Produktionen heben wir auch die Aufmerksamkeit", so Festivalleiterin Sylke Gottlebe. "Wir bringen damit auch Filmschaffende aus der Region mit internationalen Filmschaffenden zusammen."



Bis zu 20.000 Besucher pro Jahr zählt das knapp einwöchige Festival üblicherweise. 1989 wurde es ins Leben gerurfen.

Ich bin jedes Mal wieder fasziniert von den emotionalen Momenten – also, wie es so kurze Filme schaffen, auch ganz tief ins Herz zu treffen. Sylke Gottlebe, Festivalleitung

Bildrechte: MDR/Hanna Romanowsky

"Strike Germany": Filme wurden zurückgezogen

Die Filme seien zum Großteil sehr politisch, sagte Festivalleiterin Anne Gaschütz dem MDR. "Filmschaffende reagieren ja mit Kurzfilmen auch auf Geschehnisse, die in der Welt passieren." Beispielsweise gebe es spannende iranische Filme, die mit sehr künstlerischen Mitteln auf das reagieren, was im Iran passiert. "Und was bei uns auch immer viel eingereicht wird, sind Filme, die sich mit Geschlechtervielfalt und queeren Geschichten beschäftigen."

Ein politisches Statement wollten auch Filmschaffende setzen, die ihre Filme vom Festival zurückgezogen haben. Hintergrund ist "Strike Germany" – ein Aufruf an Kulturschaffende nicht mit oder für deutsche Kulturinstitutionen zu arbeiten, als Antwort auf die Politik Deutschlands im Nahostkrieg. "Genau davon sind wir auch betroffen", sagte Anne Gaschütz MDR KULTUR. "Wir gehen damit so um, dass wir uns als Plattform für Demokratie verstehen. Und wir möchten auch den Austausch und mit Menschen ins Gespräch kommen." Die zurückgeszogenen Filme habe man nicht ersetzt. Online seien sie noch zu sehen: "Wir haben das kenntlich gemacht und auch, warum sie zurückgezogen wurden."



Teilweise hätten sich die Filmschaffenden auch entschieden, ein eigenes Statement dazu zu schreiben. So gebe man ihnen als Festival den Raum, ihre Meinung zu vertreten, so Gaschütz bei MDR KULTUR. "Und wir werden auch beim Festival natürlich einige Konversationen dazu haben – und auch zwei Diskussionsrunden zum Thema, was die Verantwortung von Filmfestivals auch ist in politisch schwierigen Zeiten und sehr kontroversen Zeiten." Das Filmfestival wolle geschützte Räume schaffen, wo sich beispielsweise eine isrealische Filmemacherin und eine palästinensische Filmemacherin austauschen können.

"Dreaming Utopia" – das sind die Themen

Das Festival in diesem Jahr wurde mit dem Motto "Dreaming Utopia – alles wird gut" überschrieben.

Mittlerweile stehe das Motto dem aktuellen Weltgeschehen entgegen. Man habe es aber schon vor einer Weile festgelegt, sagte Festivalleiterin Anne Gaschütz MDR KULTUR. "Wir hatten jetzt die letzten drei Jahre einen Schwerpunkt zum Thema Vielfalt. Da ging es um Antirassismus, um Geschlechtervielfalt, um Aktivismus. Und wir wollten uns eigentlich mal wieder ein bisschen was Schönes gönnen und ein bisschen träumen und haben uns auf die Utopien und wie wir zusammenleben wollen, geeinigt."



Zwei der Schwerpunkte liegen etwa auf "Architektur und Bauwesen" und der "Utopie von Heimat". Da gehe es etwa um architektonische Träume schon in früheren Zeiten und die Frage: Wie kann die Stadt von morgen aussehen? Und es gehe darum, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen, um gut zusammenleben zu können.



"Filmschaffende beschäftigen sich natürlich mit unterschiedlichen Lebenswelten. Wir sind hier in Deutschland, wir haben eine ganz andere Sicht auf Architektur und Zusammenleben als jemand aus einem ganz anderen Land […] und das ist natürlich sehr spannend", so Gaschütz.

Bildrechte: Filmfest Dresden

Favoriten der Festivalleiterinnen