Weiterbetrieb ist fraglich Suhl reduziert Zuschuss für Skilift am Salzberg

Thüringens steilster alpiner Skihang am Salzberg bei Suhl-Goldlauter steht offenbar vor dem Aus. Wie Wieland Weiß vom Alpinen Skiclub Goldlauter MDR THÜRINGEN sagte, kürzt die Stadt Suhl ihren Zuschuss für die Betriebskosten drastisch. Statt der 5.000 Euro wie in den vergangenen Jahren sollen nur noch 1.500 Euro im Jahr fließen. Nach Angaben von Weiß kann der Skilift dann künftig nicht mehr laufen.

Der Kultur- und Sportausschussvorsitzende Matthias Gering (CDU) im Suhler Stadtrat bestätigte das. Nach Angaben von Gering stehen insgesamt 60.000 Euro für die Betriebskosten von Sportstätten in der Stadt zur Verfügung. Die Vereine haben jedoch wegen der stark gestiegenen Energiekosten einen Bedarf von 116.000 Euro angemeldet. Laut Gering musste auch bei anderen der Zuschuss reduziert werden. Im vergangenen Winter sei der Lift wegen des Schneemangels nicht genutzt worden, deshalb sei die Kürzung gerechtfertigt.

Pro Jahr zahlt der Ski-Verein rund 10.000 Euro Betriebskosten für den Lift am Salzberg. Die Anlage wird von dem Verein über einen Pachtvertag betrieben. Das Gelände gehört der Stadt. Skifahren ist nur möglich, wenn ausreichend natürlicher Schnee liegt. Da es im vergangenen Winter so gut wie keinen Schnee gab, konnte an dem Lift kein Ski-Training durchgeführt werden. Trotzdem hat der Verein rund 100 aktive Mitglieder. Die Kinder und Jugendlichen trainieren im Sommer teilweise auf Matten.