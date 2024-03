Der Betreiber von Thüringens größtem Skigebiet steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Die Thüringen Alpin GmbH mit Sitz in Steinach im Kreis Sonneberg hat beim Meininger Amtsgericht einen Insolvenzantrag gestellt. Das bestätigte ein Gerichtssprecher MDR THÜRINGEN.

Das Gericht hat ein vorläufiges Insolvenzverfahren angeordnet. Betroffen sind 44 Mitarbeiter. Die Thüringen Alpin GmbH betreibt unter anderem in Steinach die Skiarena Silbersattel sowie die Winterwelt in Schmiedefeld am Rennsteig.