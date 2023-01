Auch die Rodelmöglichkeiten im Thüringer Wald sind derzeit extrem begrenzt. Am Sonntag war Schlittenfahren lediglich in der Winterwelt Schmiedefeld möglich. Langläufer können hingegen aktuell nur noch in der Skihalle in Oberhof auf die Bretter. Schlittschuhläufer kommen zumindest noch in den Eishallen Ilmenau, Sonneberg und Waltershausen auf ihre Kosten.