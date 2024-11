Das Land habe gegenüber dem Verein aktuell Rückforderungen in Höhe von 1,4 Millionen Euro geltend gemacht, sagte eine Sprecherin der Behörde. Allein bei den thüringenweiten Flüchtlingsprojekten muss Talisa über 800.000 Euro an Fördermitteln zurückzahlen, weil sie offenbar nicht regelkonform verwendet worden waren.

Im Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung wurden massive Fördermittel-Verstöße in 77 von 80 Projekten gefunden, die Rückforderung beläuft sich auf über 600.000 Euro.

Doch ob das Land dieses Fördergeld jemals sehen wird, darf bezweifelt werden. Denn der Verein hatte im vergangenen Sommer Insolvenz angemeldet. Hintergrund dafür war unter anderem, dass das Land aufgrund der Vorwürfe gegen den Verein sämtliche Zahlungen an Fördermitteln gestoppt hatte und es offensichtlich so gut wie keine finanziellen Rücklagen in der Vereinskasse gab.