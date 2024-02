Im Tarifstreit bei den Thüringer Nahverkehrsbetrieben ist weiter keine Lösung in Sicht. Wie Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi mitteilten, wurde die dritte Verhandlungsrunde am Dienstag vorzeitig abgebrochen. Die Arbeitgeberseite begründete das damit, dass Verdi in der Woche rund um den 1. März bereits weitere Streiks plane.