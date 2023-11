Laut Verkehrsgesellschaft sind zwar in allen 28 Linienbussen neue Fahrscheindrucker inklusive Lesegerät eingebaut. Jedoch sind diese noch nicht überall angeschlossen oder funktionsfähig. Unklar sei, wann das so weit ist, sagte Ralph Prokein von der Verkehrsgesellschaft. Busse der Verkehrsgesellschaft Südharz sind in Thüringen im östlichen Kyffhäuserkreis sowie in Sachsen-Anhalt im Kreis Mansfeld-Südharz und Salzlandkreis unterwegs.