Um 12:46 Uhr fährt der letzte Bus des Tages durch das kleine Gräfendorf im Saale-Orla-Kreis. Zwei ältere Frauen steigen ein in Richtung Pößneck. Dreimal täglich wird die Haltestelle vom kommunalen Busunternehmen Kombus angefahren -allerdings nur wochentags und außerhalb der Ferien. Wer hier wohnt, ist vor allem abends und am Wochenende auf das eigene Auto angewiesen.

Mobilitätsanalyse zeigt: Wunsch nach besserer Anbindung groß

Das ist auch das Ergebnis einer Mobilitätsanalyse, die vom Landratsamt in Schleiz in Auftrag gegeben wurde. Vor allem Jugendliche und ältere Menschen wurden befragt. Beide Altersgruppen wünschen sich mehr Verbindungen im ÖPNV und flexiblere Angebote. Außerdem sollen diese barrierefrei, einfach verständlich und sicher sein.

Wann und wo sind die Befragten unterwegs? Aus der Mobilitätsanalyse geht hervor:



60 % der Jugendlichen beginnen ihre Freizeitaktivitäten zwischen 14 und 18 Uhr.



40% der Jugendlichen beenden ihre Freizeitaktivitäten nach 20 Uhr.



70% der Jugendlichen haben ihr Wegeziel außerhalb des Heimatortes.



70% der Senioren haben ihre Freizeitziele im Heimatort.

Als große Schwäche sehen die Befragten, dass sich das Busangebot abseits der Städte im Wesentlichen auf den Schülerverkehr konzentriert und die Fahrten nicht miteinander vertaktet sind. Das macht das Umsteigen schwieriger und Fahrzeiten länger. Zum Teil kommen Reisende gar nicht wieder zuhause an – oder erst am nächsten Tag.

Per App den Bus bei Bedarf anfordern

Eine Lösung sieht das Landratsamt in der Einführung eines sogenannten Bedarfsverkehrs. Das ist nicht neu und wurde bisher schon in verschiedenen Regionen getestet, mit mehr oder weniger Erfolg. Bildrechte: MDR/Dreißel

Auch bei Kombus in Saalfeld laufen derzeit Planungen für ein solches Angebot. Allerdings setzen die Saalfelder dabei auf eine intelligente Vernetzung und die Nutzung einer speziellen Software. Während bei bisherigen Angeboten die Kosten irgendwann aus dem Ruder liefen, will Kombus mit möglichst wenig finanziellem Aufwand mehr Busverkehr auf die Fläche bringen.

Dafür überarbeitet das Saalfelder Unternehmen Batix derzeit die hauseigene Kombus-App. In Zukunft sollen die Nutzer in entlegenen Dörfern der Landkreise Saalfeld-Rudolstadt oder Saale-Orla über das Smartphone einen Bus bestellen können. Zu einer festen Uhrzeit oder im Abo für den täglichen Weg zur Arbeit. Im Mai soll der Testbetrieb mit vier neuen Kleinbussen starten. Alle sind barrierefrei nutzbar – für Rollstuhl oder Kinderwagen. Im Idealfall sollen die Kleinbusse die Reisenden zum nächsten Bus- oder Bahnknoten bringen. Oder gleich direkt zum Ziel.

App soll für jeden leicht verständlich sein

"Die App braucht eine einfache Benutzeroberfläche für Zielgruppen jeglichen Alters", sagt Batix-Geschäftsführer Jörg Flügge. "Die dürfen gar nicht spüren, was an Komplexität dahintersteckt." Denn die neue App soll nicht nur den Nutzern das Busfahren so angenehm wie möglich machen, sie muss auch im Hintergrund viele Rädchen in Bewegung setzen. Bildrechte: MDR/Dreißel

Die Software prüft, welche Fahrer in der Nähe und welche Busse verfügbar sind. Außerdem sorgt sie für die Abrechnung nach der Fahrt. Fahrer in Bereitschaft dürfen erst dann in Bewegung gesetzt werden, wenn klar ist, dass sie später ihre reguläre Fahrt ohne Probleme antreten können. Aufgaben, die früher Disponenten erledigten. Die Saalfelder setzen dabei auf den Test ab Mai, um die App später noch verbessern zu können.

Testbetrieb startet im Mai mit vier Kleinbussen