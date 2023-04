Tarifstreit EVG-Warnstreik am Freitag: Auch Regionalverkehr in Mitteldeutschland betroffen

Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat zum bundesweiten Warnstreik bei der Deutschen Bahn an diesem Freitag aufgerufen. Deshalb werden vor allem im Fernverkehr Züge ausfallen. Doch auch regional müssen Kunden in ganz Mitteldeutschland mit erheblichen Verspätungen und Ausfällen rechnen. Da Verdi am Donnerstag und Freitag parallel dazu mehrere Flughäfen lahmlegen will, kommt es auch im Flugverkehr zu Einschränkungen. Die EVG versichert, das sei ein Zufall und nicht abgestimmt.