Das Ministerium erklärte, Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke) habe mit Blick auf den Gerichtstermin, der voraussichtlich am 26. Januar vor dem Landgericht Erfurt stattfinden soll, private und kommunale Waldbesitzer dazu aufgerufen, dem Verfahren freiwillig beizutreten. 190 private, kommunale und genossenschaftliche Waldbesitzer würden ein entsprechendes Schreiben erhalten. In der Mitteilung heißt es weiter, sie hätten sich "signifikant an der gemeinsamen Holzvermarktung beteiligt".