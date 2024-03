Der Streit um die von der Opposition im Thüringer Landtag durchgesetzte Änderung des Waldgesetzes geht weiter. Die rot-rot-grüne Landesregierung will gegen das Gesetz Verfassungsklage einlegen, teilte Regierungssprecherin Kathin Seefeld am Dienstag mit. Vorgesehen sei, sowohl vor dem Bundesverfassungsgericht als auch vor dem Thüringer Landesverfassungsgericht zu klagen. Vertreten werde das Land vor Gericht von dem Jenaer Verfassungsrechtler Michael Brenner.

Auf Initiative der FDP hatte der Landes Ende 2023 mit der Stimmenmehrheit von FDP, AfD und CDU Regelungen beschlossen, die den Bau von Windkraftanlagen in Wäldern erschweren. Nach Ansicht der Landesregierung sind die Einschränkungen im Waldgesetz verfassungswidrig. Die Opposition hatte unter anderem festgeschrieben, dass bei der Nutzung von Flächen in Wäldern für Windkraft Ausgleichsflächen an anderer Stelle aufgeforstet werden müssen. Landwirtschaftlich genutzte Flächen sind für solche Aufforstungen aber tabu.