"Haben noch nie Frieden gebracht, sich nur verflogen und sind verendet." (Helene Sonja Krämer in der Diskussion um ein mögliches Verbot für Hochzeitstauben) - "Ich glaube nicht, wenn die Hochzeitstauben nicht mehr fliegen, dass die Raubtiere Vegetarier werden" (marianmueller1982 zum gleichen Thema) - "Einfach als illegal deklarieren, dann kommen die Raver schon von allein" (alpatronie über die nicht angenommene Erfurter Partylocation Lutherstein) - "Bei den Mietpreisen..." (Sylvia Müller zum Diebstahl eines Waldarbeiterwagens) - "Ich hätte nicht gedacht, dass ich Ihnen mal zustimmen könnte" (Wessi an kleinerfrontkaempfer zur Personalsuche von CATL) - "Über das Problem zu reden ist viel cooler und auch angesehener, als es pragmatisch zu lösen." (Quantix in der Diskussion über zu wenig Umweltingenieure) - "Da kommt mal was positives über Thüringen und kein User äußert sich dazu. Manchmal kommt es mir so vor, wir Thüringer halten mit aller Kraft an der Opferrolle fest." (Camper21 zu positiven Zahlen und Aussichten bei Jenoptik) - "Kleben und kleben lassen" (monnahpotter zur Klimademonstration auf dem Erfurter Stadtring)