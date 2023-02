Schon am Montagnachmittag kam Antwort vom Gericht. Eine Gerichtssprecherin teilte MDR THÜRINGEN mit, es seien von der Stadt und der SWG Stellungnahmen angefordert worden, um den Sachverhalt zu klären. Voraussichtlich am Freitag wolle die Fünfte Kammer in dem Fall entscheiden. Bis dahin, so habe die Stadt zugesichert, würden keine weiteren Bäume gefällt.