Viele von Ihnen hier werden viele andere hier kennen - also die Pseudonyme. Wir haben einen Kreis von mehreren Dutzend "Stammgästen", die vergleichsweie viel kommentieren. Und wir haben einen noch größeren Anteil User, die vergleichsweise wenig oder fast gar nicht kommentieren. Neulich kam uns ein Pseudonym unter, das – für uns erfreulich - nach einem weiteren Neuanmelder klang. Wir hoffen ja immer auf stetig wachsende Userschaft. Aber von wegen: Erst beim Nachschauen in den Tiefen des Systems stellte sich dann heraus, dass dieses Pseudonym nur drei Jahre, zwei Monate und eine Woche lang geschwiegen hatte.

Wir können nur einen begrenzten Aufwand in Statistiken stecken (Ihre Kommentare zu lesen geht vor) und auch unsere Technik gibt nicht alles her. Deshalb Zahlen aus einer Stichprobe von 43 Artikeln über knapp ein Jahr verteilt mit 29 bis 437 Kommentaren. Pro Artikel kommentierten im Schnitt 32 Pseudonyme mit durchschnittlich 4,4 Kommentaren - was schon mal deutlich mehr als das Doppelte der individuellen Kommentarzahl in Facebook-Stichproben ist.